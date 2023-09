Visite libre du Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay + salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay, 16 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Visite libre du Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay + salle basse du bâtiment des Mâchicoulis 16 et 17 septembre Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay Entrée libre au 3 rue du Cloître ; sortie unique un niveau plus bas dans l’escalier de la cathédrale. Nombreuses marches dans la partie souterraine à découvrir.

Connaissez-vous bien le Cloître de la cathédrale du Puy, au coeur du quartier des chanoines au Moyen Âge ? Partie nord de l’ensemble cathédral, ce monument du 12e siècle vous accueille toute l’année, et bien sûr lors de ces Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. Cette année, le Centre des Monuments nationaux vous propose un parcours en visite libre autour des galeries colorées, dans la salle du Chapitre, puis une descente dans la grande salle souterraine du Bâtiment des Mâchicoulis (sortie sous le porche de la cathédrale).

L’entrée du monument sera gratuite et se fera au 3 rue du Cloître (de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h30), avec une sortie unique par les souterrains du Bâtiment des Mâchicoulis, dans l’escalier de la cathédrale. Attention : nombreuses marches, sortie uniquement par le bas.

En raison des capacités d’accès et de circulation dans le cloître, le niveau du Trésor d’art religieux et sa collection d’ornements brodés ne seront pas accessibles au cours de ce week-end, nous vous remercions de votre compréhension.

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du cloître, 43000 Le puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471054552 http://www.cathedrale-puy-en-velay.fr/ https://www.facebook.com/cloitredupuy Les arcades en plein cintre sont surmontées par une mosaïque de losanges blancs, rouges et noirs.

La salle capitulaire, qui accueillait les chanoines de la cathédrale, est ornée d’une fresque de la Crucifixion du XIII° siècle, d’inspiration byzantine.

Bien que restauré au XIX° siècle, le cloître présente une série remarquable de chapiteaux historiés du XII° (représentation des quatre évangélistes, course des centaures, un abbé et une abbesse se disputant la crosse….) ainsi qu’une grille en fer forgé du début du XIII° siècle.

Aménagé dans l’ancienne salle des États du Velay, le Trésor rassemble de nombreuses œuvres d’art religieux (orfèvrerie, tableaux, sculptures sur bois…).

Dans une récente scénographie est présentée l’exceptionnelle collection Cougard – Fruman, composée de broderies liturgiques européennes du XV° au XX° siècle (donation Cougard – Fruman, mécénat de la fondation Zygmunt Zaleski. Accès piéton uniquement (des parkings publics sont présents un peu plus bas dans la ville).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

SB / Centre des Monuments nationaux