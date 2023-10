Visite guidée au Cloître de la cathédrale Cloître de la Cathédrale de Fréjus Fréjus, 13 mai 2023, Fréjus.

Visite guidée au Cloître de la cathédrale Samedi 13 mai, 20h00 Cloître de la Cathédrale de Fréjus

Découverte de ce joyau de l’architecture médiévale et de ses décors peints en ambiance nocturne.

Cloître de la Cathédrale de Fréjus Fréjus rue de Fleury Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 52 14 01 http://www.cloitre-frejus.fr/ Le cloître d’un ensemble cathédral. Le cloître fait partie d’un ensemble élevé entre le Ve et le XIVe siècle à l’emplacement de l’antique cité fondée par Jules César en 49 avant notre ère. L’église cathédrale Saint-Léonce se compose de deux nefs accolées. Elle comporte des stalles et un retable du XVe siècle. Le baptistère du Ve siècle, avec son remploi de colonnes antiques, a conservé une cuve pour le baptême par immersion. C’est l’un des plus anciens de France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©CMN