Interventions musicales du Conservatoire de musique à Laon Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Interventions musicales du Conservatoire de musique à Laon Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon, 17 septembre 2023, Laon. Interventions musicales du Conservatoire de musique à Laon Dimanche 17 septembre, 11h00 Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Entrée libre Voici le détail des interventions musicales du Conservatoire de musique dans le cloître de l’abbaye Saint-Martin à l’occasion des Journées du Patrimoine : Laon Jazzy Big Band (samedi de 15h à 16h)

(samedi de 15h à 16h) Ensemble de cuivres (dimanche de 11h à 12h)

(dimanche de 11h à 12h) Ensemble de hautbois-bassons (dimanche de 12h à 12h20)

(dimanche de 12h à 12h20) Orchestre à cordes (dimanche de 12h20 à 12h45) Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:45:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:45:00+02:00 Zoom Laonnois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Adresse Rue Marcelin Berthelot - 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon

Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/