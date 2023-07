Assistez à une démonstration de métiers d’art Cloître Condom, 16 septembre 2023, Condom.

Assistez à une démonstration de métiers d’art Samedi 16 septembre, 14h30 Cloître Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations contactez le : 05 62 28 47 21.

Pour cette 40e édition des Journées européennes du patrimoine, la commune de Condom vous propose de découvrir le patrimoine vivant et les métiers d’art qui interviennent dans la rénovation de la cathédrale Saint-Pierre.

Tailleur de pierre, peintre décoratif et vitrailliste seront présents le samedi après-midi sous le cloître !

Cloître Rue de l’évêché 32100 Condom Condom 32100 Au Portail Rouge Gers Occitanie Ses fondations furent commencées en même temps que la construction de la cathédrale, au XVIe siècle.

Côté cour gravillonnée se trouvait à l’origine la chapelle Sainte-Catherine, réservée au chapitre.

Ouverte sur le cloître et fermée côté cour, cette dernière est formée de 3 arcades ogivales décorées de 9 clés de voûte polychromées. Elles présentent les armoiries des abbés, évêques et seigneurs de Condom.

Tout comme la cathédrale, le cloître subit de nombreuses destructions lors des guerres de Religion. Suite à la Révolution il fut vendu en tant que bien national. Ouvert côté chapelle, il fut utilisé à des fins commerciales.

Aujourd’hui le cloître fait office de passage. Les cellules monastiques à l’étage abritent le centre culturel de la ville. on peut y remarquer 2 portes datant de la Renaissance.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

