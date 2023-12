Atelier 2 tonnes chez Clockwork à Lille clockwork Lille, 4 janvier 2024, Lille.

Début : 2024-01-04T14:30:00+01:00 – 2024-01-04T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-04T14:30:00+01:00 – 2024-01-04T17:30:00+01:00

Contenu de l’atelier

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

️ Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier.

Clockwork est un espace de coworking, vous pouvez optimiser votre journée en venant y travailler le matin même! = 6€ TTC / heure puis paiement par tranche de 1/2 heure.

⚠️ Les ateliers de 2tonnes asso sont donnés par des bénévoles et proposés au tarif conscient.

Qu’est-ce que le tarif conscient :

c’est un don : il permet à chaque personne de donner ce qu’elle peut/veut donner, en fonction de sa situation, ses contraintes.

la valeur minimale est de 1€

Voici les tarifs recommandés : 15€ (classique) – 5€ (étudiants/demandeurs d’emploi)

Ce don permet de couvrir en partie les coûts occasionnés par l’évènement (matériel, lieu, autres)

clockwork 38 Boulevard Carnot, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-2-tonnes-chez-clockwork-a-lille-776992815427 »}] https://www.google.com/maps/place/Clockwork/@50.6393168,3.0649277,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c2d589d78bc021:0xef334951e295dcf8!4m6!3m5!1s0x47c32a76213a65ed:0x8124431192f456ae!8m2!3d50.6393134!4d3.0675026!16s%2Fg%2F11gh03_8xh?entry=ttu