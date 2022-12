Clocks & Clouds · Noé Soulier Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€ Une création grand format de Noé Soulier qui explore une approche décentralisée de la chorégraphie, avec les étudiant·e·s du Cndc – Angers, du CNSMD de Paris et les solistes de l’Ensemble intercontemporain dans la Halle du Carreau du Temple ! Noé Soulier ne cesse d’explorer de nouveaux espaces et nouveaux dispositifs. Ici, l’aventure est celle d’un très grand format conçu avec 35 étudiant·e·s danseur·euse·s et 13 solistes de l’Ensemble intercontemporain, dans la grande Halle du Carreau du Temple. À trente-cinq ans, il a déjà signé une quinzaine de pièces qui ont voyagé dans le monde et dirige le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, prestigieuse institution de création, de diffusion et d’enseignement. Croisant une approche plurielle des espaces de représentation et une réflexion philosophique imbriquant étroitement pratiques corporelles, créatives et analytiques, le chorégraphe crée ici un maillage de trajectoires dont émergent à la fois un commun et un ensemble d’individualités. S’emparant de la Halle, une composition chorégraphique se tisse en temps ré el sous nos yeux, qui s’en réfère aux croisements ordinaires de passants sur une place. Dans la lignée de ses travaux autour des gestes du quotidien, Noé Soulier plonge à la racine des mouvements naturels d’un corps pré-discursif pour réveiller une part de la charge affective qu’ils contiennent. Avec le Festival d’Automne à Paris Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/LY73F673 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/LY73F673

