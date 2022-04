Clocher de Trescalan Place des Anciens Combattants 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel. Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu'île. Un panorama époustouflant ! **Infos et réservations auprès de l'Office de Tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande : 02 40 24 34 44 – [contact@labaule-guerande.com](mailto:contact@labaule-guerande.com)**

