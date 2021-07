Dole Collégiale Notre-Dame et clocher Dole, Jura Clocher de la Collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame et clocher Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Clocher de la Collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame et clocher, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dole. Clocher de la Collégiale Notre-Dame

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Notre-Dame et clocher

Les éleves du BTS Tourisme du lycée Charles NODIER vous accueilleront, vous renseigneront et vous encourageront pour grimper les 259 marches qui mènent au sommet de notre ville. **À noter :** Pour des raisons de securité, l’accès au clocher est limité à 9 personnes. Renseignements et inscriptions au pied du clocher aux horaires d’ouverture.

Inscription obligatoire

La plus belle vue sur Dole et ses environs se mérite! Collégiale Notre-Dame et clocher Place Route Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole Dole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Notre-Dame et clocher Adresse Place Route Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole Ville Dole lieuville Collégiale Notre-Dame et clocher Dole