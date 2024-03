Clocher belvédère de Trescalan Place des Anciens Combattants 44420 La turballe La turballe, mercredi 10 avril 2024.

Clocher belvédère de Trescalan Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel. Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer… 10 avril – 26 juin Place des Anciens Combattants 44420 La turballe Billet: 5, Billet: 2,5

Début : 2024-04-10T11:00:00+02:00 – 2024-04-10T11:45:00+02:00

Fin : 2024-06-26T11:00:00+02:00 – 2024-06-26T11:45:00+02:00

Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.

Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.

Un panorama époustouflant !

CULTURE PATRIMOINE