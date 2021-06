Strasbourg La Chambre Bas-Rhin, Strasbourg Cloc ! Aventure photographique éphémère La Chambre Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Une aventure photographique, le temps d’un après-midi à la (re)découverte du patrimoine strasbourgeois. **Vivez l’aventure photographique avec Cloc !** En partenariat avec les institutions culturelles de Strasbourg, _Cloc !_ sera l’occasion de lier pratique photographique et (re)découverte du patrimoine strasbourgeois. Les participants amateurs et passionnés de photographie se retrouveront au point de rendez-vous tenu secret jusqu’à la dernière minute. Un espace public, un lieu atypique et un thème viendront nourrir la créativité de cette aventure photographique éphémère. Les membres du jury se réuniront à la suite de cette journée pour départager les photos réalisées. La Chambre dévoilera les résultats du concours sur ses réseaux sociaux, ainsi que les deux lauréats et leurs prix.

5€. Inscription obligatoire. Se munir d’un appareil photo (smartphone, tablette etc. autorisés).

La Chambre 4 place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg

