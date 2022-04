Clo Houville “Céache” et Jacques Cancre Ballan-Miré Ballan-Miré Catégories d’évènement: Ballan-Miré

Ballan-Miré Indre-et-Loire Ballan-Miré Coloriste de « non formation », Clo Houville « Céache » aime à jouer avec les peintures acryliques, à mélanger les couleurs entres elles et à les faire chanter sur la toile pour créer des harmonies et des univers imaginaires.

+33 2 47 67 69 63 https://mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue/expositions-au-pavillon-heller

Jacques Cancre est sculpteur sur métal pour donner du rêve ! Métal polissé, brillant ou vieilli pour lui laisser prendre des couleurs de : bois, de cuir, d’automne. Au cours des années, le Métal vit, et l’inspire. Tours Val de Loire Tourisme

