CLISSON VINTAGE A CLISSON Clisson, 28 août 2021, Clisson.

CLISSON VINTAGE A CLISSON 2021-08-28 – 2021-08-29

Clisson Loire-Atlantique Clisson

Pour la troisième fois depuis 2017, Clisson va se transformer en musée à ciel ouvert.///

Les propriétaires de Volkswagen d’époque investiront la ville pour le plaisir des visiteurs : Cox, Combis, Karmann et bien d’autres seront présents.///

Alors que le samedi, seule une partie de la ville sera mise à disposition, le dimanche, c’est tout le centre ville qui laissera place à ces autos de collection, aux Foodtrucks, bars, villages vendeurs, DJ et ambiance vintage.

Les visiteurs déambuleront pour admirer les autos, faire des emplettes, vivre le vintage et échanger avec les propriétaires.///

Cette année une surface plus grande, une exposition de Buggys, et de Porsche d’époque, un deuxième village vendeurs et aussi une zone de stationnement pour les visiteurs non propriétaires de VW d’époque mais désireux de venir en voiture d’époque permettront une expérience des plus immersives.///

Clisson Vintage c’est un événement gratuit et pur vintage !

Clisson Vintage a clisson le 28 aout de 11h à 18h et le dimanche 29 aout de 9h à 18h30

https://clissonvintage.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-02 par