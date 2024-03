CLISSON PAYSAGES D’ITALIE Clisson, lundi 5 août 2024.

Animation dans le cadre du programme rendez-vous du pays d’art et d’histoire du vignoble nantais

Détruite par les guerres de Vendée, Clisson est reconstruite au 19e siècle selon la vision d’artistes français fascinés par la peinture en vogue à l’époque et le style italien. |

Découvrez comment CLISSON , petite ville historique des Marches de Bretagne ravagée par les Guerres de Vendée a été métamorphosée en un véritable paysage inspiré d’Italie à l’époque de Napoléon.|

Du projet de Musée école à la création du parc Romantique de la Garenne Lemot, découvrez les références artistiques de l’époque et qui sont les personnages à la source de ce projet unique et de cette esthétique atypique . |

Un véritable plongeon dans la beauté et l’esprit du XIXè siècle !|

Le guide vous accompagnera jusqu’au domaine de la Garenne Lemot|

Visite guidée 1h30

Tarifs plein 6€, réduit 3€, gratuit moins de 12 ans

Sur réservation. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 10:30:00

fin : 2024-08-05 12:00:00

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

