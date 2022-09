CLISSON ORGANISE UN CONCERT AVEC SERGENT PEPPER A L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE Clisson, 5 octobre 2022, Clisson.

2022-10-05 – 2022-10-05

Dans le cadre de la semaine bleue du 3 au 9 octobre 2022 la ville de Clisson vous propose d’assister à un concert, le mercredi 5 octobre à 15 heures à la salle de l’Arlekino. Le groupe Sergent Pepper composé de trois artistes (voix, guitare, basse et percussion) vous enchantera en jouant des standards des Beatles.

Aucune inscription n’est requise mais le nombre de places étant limité, nous vous remercions d’être présents dês 14 h 45. à l’issue du concert, un verre de l’amitié sera offert aux spectateurs par le CCAS afin de clôturer ce moment convivial. /// Depuis plus de 70 ans, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées. Partout en France, du 3 au 9 octobre 2022, des manifestations seront organisées pour mettre en avant les retraités et les personnes âgées à travers leurs nombreuses et diverses activités dans la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi pour mieux faire conna√Ætre leurs préoccupations et difficultés. Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour créer des liens entre les générations en faisant prendre conscience, notamment aux plus jeunes, de la place et du rôle social que jouent les a√Ænés dans la société.

Lors de la semaine bleue la ville de Clisson organise un concert gratuit à l’espace de l’Arkelino avec le groupe Sergent Pepper

contact@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80

dernière mise à jour : 2022-09-21 par