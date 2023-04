VISITE SLAMEE DU CENTRE-VILLE DE CLISSON Centre-ville, 24 juin 2023, Clisson.

Visite slamée par la Compagnie Nuage au Zénith dans le centre-ville de Clisson. Art et spectacle de rue. Un concept innovant ! Le mélange poésie, slam, violon est conçu pour tous. Les familles curieuses, les touristes de passage, les passionnés d’histoire ou encore les fans de musique !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . .

Centre-ville

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Slam tour by the Compagnie Nuage at the Zenith in downtown Clisson. Art and street show. An innovative concept! The mix of poetry, slam and violin is designed for everyone. Curious families, tourists, history lovers or music fans!

Slam tour de la Compagnie Nuage en el Zénith, en el centro de Clisson. Arte y espectáculos callejeros. Un concepto innovador La mezcla de poesía, slam y violín está pensada para todos los públicos. Familias curiosas, turistas de paso, aficionados a la historia o a la música

Slam-Tour der Compagnie Nuage zum Zenith in der Innenstadt von Clisson. Kunst und Spektakel auf der Straße. Ein innovatives Konzept! Die Mischung aus Poesie, Slam und Geige ist für alle gedacht. Neugierige Familien, Touristen auf der Durchreise, Geschichtsinteressierte oder auch Musikfans!

