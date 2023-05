L’OEIL DU BOUILLON Halles, 6 mai 2023, Clisson.

L’Art de rue et de la musique étant l’ADN de cette manifestation, l’Oeil du Bouillon vous propose des spectacles, des concerts et des animations..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 22:30:00. .

Halles

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Street art and music being the DNA of this event, the Oeil du Bouillon offers shows, concerts and animations.

Siendo el arte callejero y la música el ADN de este evento, el Oeil du Bouillon ofrece espectáculos, conciertos y animaciones.

Da Straßenkunst und Musik die DNA dieser Veranstaltung sind, bietet Ihnen das Oeil du Bouillon Aufführungen, Konzerte und Animationen.

Mise à jour le 2023-04-13 par eSPRIT Pays de la Loire