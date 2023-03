LIVE WIRES AU LES PAPAS BRASSEURS Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

Loire-Atlantique

LIVE WIRES AU LES PAPAS BRASSEURS, 21 avril 2023, Clisson

2023-04-21 – 2023-04-21 Clisson

Loire-Atlantique . ⚡ LIVE WIRES sera à la brasserie « Les Papas Brasseurs » de Clisson le Vendredi 21 Avril 2023 à 21h30 pour démarrer le week-end de folie avec 3 concerts en 1 seul week-end !!!

Cover ACDC

On espère pouvoir proposer ça dehors avec un petit bar extérieur.

Bières artisanales, vins, cocktails et softs.

LIVE WIRES au Bar « Les Papas Brasseurs »

