Loire-Atlantique Clisson . 3 EUR La famille de Clisson, une des plus puissantes de Bretagne, sera secouée pendant la Guerre de Cent ans (1337-1453).

Accusé de trahison par le roi de France, le seigneur Olivier IV de Clisson est exécuté.

Sa veuve, Jeanne de Belleville, décide alors de mener une guerre privée contre le roi afin de défendre ses biens et protéger l’héritage de ses enfants.

Elle commande ainsi une expédition militaire en assiégeant le château de Touffou, près de Nantes puis décide de trouver refuge en Angleterre. Lors de ce périple en mer, elle coule plusieurs navires et fait exécuter des marchands. La légende de femme pirate est née ! Programme : Au cercle Olivier de Clisson : 10 h 30, conférence par le pays d’art et d’histoire avec Astrid de Belleville, descendante de Jeanne Au château : – 11 h et 14 h 30 : visites guidées « Jeanne de Belleville, entre histoire et légende » – de 15 h 30 à 17 h 30 : séance de dédicace par Astrid de Belleville de son livre « Jeanne de Belleville la véritable histoire » – 16 h : Atelier-jeu « Le trésor de Jeanne la pirate » Tarifs :

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit : 3 €

Gratuit pour les moins de 14 ans : GRATUIT Jeanne de Belleville, femme emblématique du château et de la ville sera à l’honneur le samedi 1er avril 2023 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h. +33 2 40 54 02 22 https://www.chateau-clisson.fr/44/accueil-chateau-de-clisson/j_6 Clisson

