Loire-Atlantique . Jeanne de Belleville (vers 1300 -1359) aurait été une femme pirate animée par la vengeance et aurait semé la mort et la terreur là où son

navire passait. C’est en tout cas ce que nous raconte la légende, forgée au XIXe siècle. Mais qu’en est-il de l’Histoire, la vraie ? Que nous

disent les documents médiévaux sur la vie de Jeanne avant, pendant et après cette période de soi-disant piraterie ? Sous les récits légendaires, les parchemins des

Conférence « Étude de dendrochronologie des Halles de Clisson » par Yannick Le Digol Directeur de l'entreprise Dendrotech

