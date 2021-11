Clisson L'épicerie fine des Voisines (Clisson) Clisson, Loire-Atlantique Atelier-Dégustation : les Thés de Noël de la tasse à l’assiette. L’épicerie fine des Voisines (Clisson) Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

Atelier-Dégustation : les Thés de Noël de la tasse à l’assiette. L’épicerie fine des Voisines (Clisson), 12 novembre 2021 19:30, Clisson. Vendredi 12 novembre, 19h30 Sur place 15 euros (avec 50g. d’un thé de Noël de votre choix offert !) epiceriefine@lesvoisines.fr, 0240543812 Dégustation de thés de Noël de la tasse à l’assiette ! En compagnie du chef Rémy, les Voisines vous convient à leur table pour s’éveiller en douceur aux saveurs de Noël. Après avoir identifié et apprécié les notes de notre sélection de thés de Noël, vous dégusterez plusieurs mignardises cuisinées à partir de ces mêmes thés. Le chef vous livrera les recettes à refaire chez vous ! Vendredi 12 novembre à 19h30. Durée : 1 heure

Tarif : 15 euros (avec 50g. d’un thé de Noël de votre choix offert !)

Sur réservation uniquement (à la boutique ou epiceriefine@lesvoisines.fr ou 02 40 54 38 12) et présentation du pass sanitaire. L’épicerie fine des Voisines (Clisson) 2 rue des Rémouleurs 44190 CLISSON 44190 Clisson Loire-Atlantique vendredi 12 novembre – 19h30 à 20h30

