CLISSON DANS UN VERRE Route de la Dourie Clisson, dimanche 17 mars 2024.

CLISSON DANS UN VERRE Route de la Dourie Clisson Loire-Atlantique

Salon des vins naturtels

Nouveauté: plus de vignerons, plus de Muscadet !

Retrouvez plus de 30 vignerons, dont plusieurs nouveaux, de toute la France dans ce salon dégustation vente ouvert aux particuliers (et pro). Cette année se sont 10 vignerons du muscadet qui présenteront leurs vins.

Ils ont été choisis pour la qualité de leurs vins reconnue par les spécialistes et approuvée par les Epicurvins, amateurs de vins et organisateurs, et pour leur travail dans le respect du naturel (certifiés bio) à la vigne comme au chai. Vous rencontrerez des vignerons pratiquants la biodynamie, les vins naturels, depuis plus de vingt ans comme de néo vignerons à découvrir. Suivez l’actualité sur FB ou www.clissondansunverre.fr pour découvrir les animations proposées autour du salon et la présentation des vignerons.

6€ (achat d’un verre pour la dégustation )

Vente sur place, mini restauration également. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Route de la Dourie Espace l’Arlékino, route de la Dourie.

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@clissondansunverre.fr

L’événement CLISSON DANS UN VERRE Clisson a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire