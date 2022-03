Clis – Aide individuelle au numérique Salle des Perrières,Clis Clis Catégories d’évènement: Clis

Salle des Perrières, Clis, le vendredi 6 mai à 14:00

Profitez d’une aide individuelle accompagné par un agent du Cybercentre de la Ville de Guérande. Ce temps est mis en place pour vous aider à résoudre un soucis particulier rencontré face à vos équipements numériques ou être accompagné sur un projet personnel en lien avec le numérique.

Gratuit – sur inscription

