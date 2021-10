Vitry Sur Scène Exploradôme île de France, Vitry Sur Scène Cliquez, coupez, montez ! Exploradôme Vitry Sur Scène Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 5 novembre 2021

de 16h30 à 17h30

Dans les coulisses de l'audiovisuel ! Organiser des clips, insérer des titres, créer des transitions avec du son : il n'y a pas que derrière la caméra qu'on fait du cinéma ! Après une initiation à la prise en main du logiciel, chaque participant·e aura la tâche de réaliser un montage vidéo à partir d'images préselectionnées. L'atelier les amènera également à apprendre à organiser une narration et la mettre en cohérence avec des images. Cet atelier peut se faire en famille ! Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse Vitry Sur Scène

2021-11-05T16:30:00+01:00_2021-11-05T17:30:00+01:00

