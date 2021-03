CLIP VIDÉO Sur un air de musique , une poésie « ma bohème » Studio bluesy-poesy Nice, 15 mars 2021-15 mars 2021, Nice.

CLIP VIDÉO Sur un air de musique , une poésie « ma bohème »

Studio bluesy-poesy Nice, le lundi 15 mars à 08:30

On utilise souvent l’expression de « clochard céleste » pour parler d’Arthur Rimbaud et ce terme lui va si bien !

Nous sommes en Septembre 1870 : Arthur Rimbaud fuit sa mère et trouve refuge à Douai chez son professeur de lettres Georges Izambard.

Dans ce poème, le le jeune homme nous décrit avec joie sa fugue libératrice : Charmant et désinvolte est le terme qui convient :

On ne peut s’empécher aussi de penser au « petit prince » et au « petit poucet »

consultation libre et gratuite après avoir reçu le lien internet

Poésie d’Arthur Rimbaud en musique (vidéo)

Studio bluesy-poesy Nice 32 chemin des treuyes 06200 Nice Nice Saint-Pierre-de-Féric



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T08:30:00 2021-03-15T09:00:00