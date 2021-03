Nice Studio bluesy-poesy Nice Nice CLIP VIDÉO Sur un air de musique »demain dès l’aube » Victor Hugo Studio bluesy-poesy Nice Nice Catégorie d’évènement: Nice

le samedi 20 mars à 12:00

Nous sommes lundi matin, 4 septembre 1843 , vers dix heures, Charles Vacquerie embarque sur la Seine, en compagnie de son épouse, la fille de Victor Hugo son oncle et son neveu âgé de onze ans La barque descend pendant une demi heure, lentement le fil de l’eau lorsque tout à coup entre deux collines, s’élève un tourbillon de vent qui, sans que rien ait pu le faire pressentir, s’abat sur la voile, et fait brusquement chavirer le canot.

Léopoldine, et son mari y trouveront la mort, tous deux noyés. On prévient la mère de Léopoldine, Adèle Hugo mais pas son père qui est en voyage en Espagne avec sa maîtresse Juliette Drouet.ˋ Ce n’est que 5 jours plus tard que le poète apprend la mort de sa fille ;

Victor Hugo déclare. « On m’apporta de la bière et un journal, « Le Siècle » J’ai lu et C’est ainsi que j’ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur était morte. Ce drame va bouleverser Victor Hugo, qui, pendant plusieurs années, n’écrit plus aucun poème. 13 ans plus tard, en 1856, il écrira le poème Demain, dès l’aube… pour rendre hommage à sa fille

Sur un air de musique »demain dès l'aube » poème de Victor Hugo

2021-03-20T12:00:00 2021-03-20T12:30:00

