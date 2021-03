Nice Studio bluesy-poesy Nice Nice Clip vidéo les amants de Venise Studio bluesy-poesy Nice Nice Catégorie d’évènement: Nice

Clip vidéo les amants de Venise Studio bluesy-poesy Nice, 16 mars 2021-16 mars 2021, Nice. Clip vidéo les amants de Venise

Studio bluesy-poesy Nice, le mardi 16 mars à 14:00

On les a appelés « les amants de Venise », George Sand et Alfred de Musset ont vécu une riche passion romantique. Les trois lettres de rupture de George Sand à Alfred de Musset sont restées célèbres : nous les avons mises en musique …

Inscription sur internet par mail adressé à « info947@bluesy-poesy.fr »

CLIP VIDÉO sur un air de musique « les amants de Venise » G.Sand Studio bluesy-poesy Nice 32 chemin des treuyes 06200 Nice Nice Saint-Pierre-de-Féric

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T14:00:00 2021-03-16T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Nice Autres Lieu Studio bluesy-poesy Nice Adresse 32 chemin des treuyes 06200 Nice Ville Nice