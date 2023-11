Arlequin, sultane favorite Cliousclat, 2 décembre 2023, Cliousclat.

Cliousclat,Drôme

Cette pièce de René Lesage est l’une des premiers spectacles de l’Opéra-Comique, donné en 1715 à la Foire de Saint Germain..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This play by René Lesage was one of the first productions of the Opéra-Comique, staged in 1715 at the Foire de Saint Germain.

Esta obra de René Lesage fue una de las primeras producciones de la Opéra-Comique, representada en 1715 en la Foire de Saint Germain.

Dieses Stück von René Lesage war eine der ersten Aufführungen der Opéra-Comique, die 1715 auf dem Jahrmarkt von Saint Germain aufgeführt wurde.

