Le marché de Noël de l'Huilerie Vigean vous accueille les 7, 8, 9 et 11 décembre 2023 à Clion-Sur-Indre !

A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'huilerie Vigean ouvre les portes de son "chalet" au grand public les 7, 8, 9 et 11 décembre 2023. Dans la commune de Clion-Sur-Indre, l'ensemble des salariés fait (re)découvrir le savoir-faire et les produits de la Maison, pour sublimer les repas de fêtes. Cette année encore, le marché de Noël de l'huilerie promet bien des surprises !

Marché de Noël Vigean
11 Rue des Varennes, 36700 Clion
Clion 36700 Indre

