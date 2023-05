Concert de Ziako Salle des fêtes, 25 mai 2023, Clion.

Concert tout public gratuit de Ziako à 17h, à la salle des fêtes de Clion..

Jeudi 2023-05-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-25 . EUR.

Salle des fêtes

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire



Free concert for all the public of Ziako at 5pm, at the village hall of Clion.

Concierto gratuito para el público en general a cargo de Ziako, a las 17.00 horas, en la sala del pueblo de Clion.

Kostenloses Konzert für alle von Ziako um 17 Uhr in der Festhalle von Clion.

