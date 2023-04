Sortie nature » à la rencontre des orchidées sauvages », 15 mai 2023, Clion.

Franck Lejard vous emmène à la découverte du monde coloré, fascinant et extravagant des orchidées sauvages. Deux dates vous sont proposées : le lundi 15 mai à 14h et le dimanche 21 mai 9h au départ de la place du marché de Clion-sur-Indre. Il s’agira d’une promenade de moins de 3 kilomètres ..

Dimanche 2023-05-15 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-15 12:00:00. EUR.

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire



Franck Lejard will take you to discover the colorful, fascinating and extravagant world of wild orchids. Two dates are proposed to you: Monday May 15 at 2 pm and Sunday May 21 at 9 am, starting from the market place of Clion-sur-Indre. It will be a walk of less than 3 kilometers.

Franck Lejard le llevará a descubrir el colorido, fascinante y extravagante mundo de las orquídeas silvestres. Se proponen dos fechas: el lunes 15 de mayo a las 14.00 h y el domingo 21 de mayo a las 9.00 h, con salida desde la plaza del mercado de Clion-sur-Indre. Será un paseo de menos de 3 kilómetros.

Franck Lejard nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die farbenfrohe, faszinierende und extravagante Welt der wilden Orchideen. Es werden Ihnen zwei Termine vorgeschlagen: Montag, den 15. Mai um 14 Uhr und Sonntag, den 21. Mai um 9 Uhr ab dem Marktplatz von Clion-sur-Indre. Es wird sich um einen Spaziergang von weniger als 3 Kilometern Länge handeln .

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Châtillonnais en Berry