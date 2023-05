16ème festival de théâtre jeune public « Pestacles », 13 mai 2023, Clion.

Le Moulin à Paroles organise le 16ème festival de théâtre au jeune public : Pestacles..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire



The Moulin à Paroles organizes the 16th festival of theater for young audiences: Pestacles.

El Moulin à Paroles organiza el 16º festival de teatro para público joven: Pestacles.

Le Moulin à Paroles organisiert das 16. Theaterfestival für ein junges Publikum: Pestacles.

