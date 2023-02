CLINTON KANE POINT EPHEMERE, 13 février 2023, PARIS.

CLINTON KANE POINT EPHEMERE. Un spectacle à la date du 2023-02-13 à 20:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

AEG PRESENTS FRANCE ( L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. En raison de problème logistiques, le concert de Clinton Kane prévu le 8 novembre 2022 au Point Ephémère est reporté au 13 février 2023 dans la même salle. Tous les billets restent valables pour la nouvelle date. Pour toute demande de remboursement nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente d’origine avant le 31 Janvier 2023. Nous nous excusons pour les désagréments que ce report peut engendrer et vous remercions de votre compréhension.A seulement 23 ans, Clinton Kane est une musicien autodidacte et multi-instrumentaliste (guitare, piano, batterie…). De parents philippins et norvégiens, il grandit entre l’Australie et le Royaume-Unis et c’est dès 2016 qu’il commence à poster des covers sur YouTube.En 2020, il est repéré par Martin Garrix qui lui propose de collaborer sur le futur hit « Drown ». C’est un premier succès international pour Clinton Kane, le titre totalisant plus de 200millions de streams.Son dernier EP en date « 14 » (Columbia Records/Sony Music), affirme sa maestria pour écrire des morceaux émotionnels et des textes à vifs. Les deux singles « I GUESS I’M IN LOVE » ballade puissante et « CHICKEN TENDIES » plus up-beat mais tout aussi poignante, encapsulent parfaitement les intentions de Kane et font de lui un talent à suivre de très près cette année.Clinton Kane sera pour la première fois en concert en France le 13 février 2023 au Point Ephémère à Paris.

Votre billet est ici

POINT EPHEMERE PARIS 200 QUAI DE VALMY Paris

AEG PRESENTS FRANCE ( L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. En raison de problème logistiques, le concert de Clinton Kane prévu le 8 novembre 2022 au Point Ephémère est reporté au 13 février 2023 dans la même salle. Tous les billets restent valables pour la nouvelle date. Pour toute demande de remboursement nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente d’origine avant le 31 Janvier 2023. Nous nous excusons pour les désagréments que ce report peut engendrer et vous remercions de votre compréhension.

A seulement 23 ans, Clinton Kane est une musicien autodidacte et multi-instrumentaliste (guitare, piano, batterie…). De parents philippins et norvégiens, il grandit entre l’Australie et le Royaume-Unis et c’est dès 2016 qu’il commence à poster des covers sur YouTube.

En 2020, il est repéré par Martin Garrix qui lui propose de collaborer sur le futur hit « Drown ». C’est un premier succès international pour Clinton Kane, le titre totalisant plus de 200millions de streams.

Son dernier EP en date « 14 » (Columbia Records/Sony Music), affirme sa maestria pour écrire des morceaux émotionnels et des textes à vifs. Les deux singles « I GUESS I’M IN LOVE » ballade puissante et « CHICKEN TENDIES » plus up-beat mais tout aussi poignante, encapsulent parfaitement les intentions de Kane et font de lui un talent à suivre de très près cette année.

Clinton Kane sera pour la première fois en concert en France le 13 février 2023 au Point Ephémère à Paris.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici