Clinton Fearon Marseille 6e Arrondissement, 11 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Clinton Fearon Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

21 21 En 2019, Clinton Fearon célèbre 50 ans de musique et de carrière. C’est en 1969 qu’il rejoint les Gladiators, petit groupe de reggae jamaïcain qui débute alors et accueille le jeune artiste en tant que chanteur, puis guitariste, bassiste et choriste. Le groupe grandit et devient vite une référence dans les années 70 avec des titres comme “Chatty Chatty Mouth” et “Rich Man Poor Man” devenus cultes aujourd’hui, et dont Clinton Fearon était l’interprète. C’est à cette période qu’il collabore aussi avec les plus grands en tant que bassiste, de Coxsone à Lee Perry, démontrant ses multiples atouts et restant toujours très productif.



A la fin des années 80, les Gladiators partent tourner aux Etats-Unis, Clinton Fearon les accompagne bien sûr, mais ressent de plus en plus l’envie de se lancer dans une carrière solo. C’est ainsi qu’il monte le groupe The Defenders avec certains des membres des Gladiators et sort un premier EP en 1989. Mais c’est réellement en 1994 que sa carrière solo démarre, l’occasion pour un plus large public de découvrir une voix mystique.



Il marque notamment l’histoire du reggae avec des albums comme “Mi an’ mi guitar” (2005), “This morning” (2016), et le dernier en date, “History Say” (Septembre 2019). En attendant un prochain album, Clinton Fearon tourne régulièrement en Europe et en France, qu’il affectionne particulièrement.



Chacun de ses concerts impose le respect et l’admiration pour ce grand homme du reggae qui a su traverser les décennies avec talent, l’un des jamaïcains encore capable de produire de nouveaux classiques.



Si les conditions sanitaires le permettent, il sera de retour en Europe cet été, après une année où il a su mettre à profit les confinements et l’absence de concerts pour inventer de nouvelles formes de relations avec son public et rester particulièrement productif. Il égaye nos dimanches avec sa série de lives “A Sunday with Clinton Fearon” à retrouver sur Facebook, et nous ravi avec ses vidéos “Talk with a friend” sur Instagram, dans lesquelles on partage ses découvertes musicales et l’intimité de ses rencontres avec nombre d’invités : Derajah, Saritah, Kubix, Rufus Clinton (The Gladiators), Mike Love…



Un export Le Molotov.

Clinton Fearon débarque sur la scène de l'Espace Julien le 11 novembre.

Un export Le Molotov.

