Clinton Fearon au Cargo de Nuit Le Cargo de Nuit Arles, vendredi 12 avril 2024.

Clinton Fearon au Cargo de Nuit

Clinton Fearon au Cargo de Nuit Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhône

Clinton Fearon est de retour en France pour célébrer la sortie de son 3ème album acoustique SurvivalVibration

Chaque chanson de Clinton Fearon est un message fort venant du cœur d’un homme qui consacre sa vie à rendre le monde meilleur à son échelle. Avec une musique ciselée et des paroles poétiques, il ouvre le reggae à un public plus large qui aime tout simplement ses belles chansons. Des titres qu’il a signé seul ou à l’époque où il jouait dans les Gladiators sont inscrites dans les annales du reggae Chatty Chatty Mouth , Richman Poorman , On The Other Side , Can You Imagine How I Feel , Let Jah Be Praised , One Love , Untrue Girl , et bien d’autres.



La légende jamaïcaine se produira en acoustique, en duo inédit avec le talentueux guitariste Kubix, son compagnon de route et de studio depuis plusieurs années maintenant et largement renommé pour tous les albums et concerts auxquels il a participé, ainsi que sa carrière en solo.

Le nouvel album de Clinton Fearon Survival Vibration sortira le 4 Avril 2024 (Kool Yu Foot / Baco Records), à découvrir en live en 2024 ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com

