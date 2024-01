Clins d’œil cinéma LA ZONE D’INTÉRÊT Rue du 19 Mars 1962 Léognan, vendredi 9 février 2024.

Clins d’œil cinéma LA ZONE D’INTÉRÊT Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

L’ A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de l’opération CLINS D’ŒIL CINÉMA.

LEOGNAN ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS VENDREDI 9 FEVRIER 20H30

THE ZONE OF INTEREST La zone d’intérêt

Fiction historique de Jonathan Glazer ( Under the skin, Birth, Sexy Beast…) VOSTF 1H46 Sortie le 31/01/2024 Bac Films

Grand Prix et vainqueur du Prix FIPRESCI Cannes 2023

Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp…

En avant séance, présentation des films de Jonathan Glazer (Under the skin, Birth, Sexy Beast…) et du livre de Martin Amis, un des plus grands auteurs britanniques depuis 1945, prix du meilleur livre étranger en 2015 pour » La zone d’intérêt « , inspiré par 2 autres ouvrages, sur et de Rudolf Höss, le

L’ A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente dans le cadre de l’opération CLINS D’ŒIL CINÉMA.

LEOGNAN ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS VENDREDI 9 FEVRIER 20H30

THE ZONE OF INTEREST La zone d’intérêt

Fiction historique de Jonathan Glazer ( Under the skin, Birth, Sexy Beast…) VOSTF 1H46 Sortie le 31/01/2024 Bac Films

Grand Prix et vainqueur du Prix FIPRESCI Cannes 2023

Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp…

En avant séance, présentation des films de Jonathan Glazer (Under the skin, Birth, Sexy Beast…) et du livre de Martin Amis, un des plus grands auteurs britanniques depuis 1945, prix du meilleur livre étranger en 2015 pour » La zone d’intérêt « , inspiré par 2 autres ouvrages, sur et de Rudolf Höss, le .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@mairie-leognan.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



L’événement Clins d’œil cinéma LA ZONE D’INTÉRÊT Léognan a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Montesquieu