Venez découvrir « Mon espace Santé » le mardi 08 juin à Lunel ! Clinique via Domitia, lunel, 8 juin 2023, Lunel. Venez découvrir « Mon espace Santé » le mardi 08 juin à Lunel ! Jeudi 8 juin, 08h00 Clinique via Domitia, lunel Entrée libre, gratuit, sans inscription Mon espace santé un dispositif incontournable pour devenir acteur de sa santé ! Clinique via Domitia, lunel chemin des alicantes Lunel 34400 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T08:00:00+02:00 – 2023-06-08T17:30:00+02:00

