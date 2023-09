Journée santé des femmes Clinique Sainte Thérèse Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète Journée santé des femmes Clinique Sainte Thérèse Sète, 16 novembre 2023, Sète. Journée santé des femmes Jeudi 16 novembre, 08h00 Clinique Sainte Thérèse Clinique Sainte Thérèse 6 quai du Mas Coulet Sète 34200 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T08:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00

2023-11-16T08:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Clinique Sainte Thérèse Adresse 6 quai du Mas Coulet Ville Sète Departement Hérault Lieu Ville Clinique Sainte Thérèse Sète latitude longitude 43.408444;3.703852

Clinique Sainte Thérèse Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/