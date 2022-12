STAND MES Polyclinique Ormeau Clinique Ormeau Pyrénées Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

STAND MES Polyclinique Ormeau Clinique Ormeau Pyrénées, 25 janvier 2023, Tarbes. STAND MES Polyclinique Ormeau Mercredi 25 janvier 2023, 10h00 Clinique Ormeau Pyrénées La CPAM 65 renouvelle ses stands d’accueil au sein de la polyclinique de l’Ormeau de Tarbes, site Pyrénées.Ces stands sont ouverts aux patients mais également aux personnels de l’établissement. Clinique Ormeau Pyrénées 28 boulevard du 8 Mai 1945, 65000 Tarbes L’Ormeau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T10:00:00+01:00

2023-01-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Clinique Ormeau Pyrénées Adresse 28 boulevard du 8 Mai 1945, 65000 Tarbes L'Ormeau Ville Tarbes lieuville Clinique Ormeau Pyrénées Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Clinique Ormeau Pyrénées Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

STAND MES Polyclinique Ormeau Clinique Ormeau Pyrénées 2023-01-25 was last modified: by STAND MES Polyclinique Ormeau Clinique Ormeau Pyrénées Clinique Ormeau Pyrénées 25 janvier 2023 Clinique Ormeau Pyrénées Tarbes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées