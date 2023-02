Journée Mondiale de l’Obésité Clinique Les Peupliers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée Mondiale de l'Obésité
Samedi 4 mars, 10h30
Clinique Les Peupliers

Entrée libre et gratuite

La Clinique les Peupliers de Villeneuve d’Ascq organise samedi 4 mars 2023 de 10h30 à 16h une journée de sensibilisation aux problèmes de santé engendrés par l’Obésité. Clinique Les Peupliers 109 rue d’Hem 59491 Villeneuve d’Ascq Hempempont Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France La Clinique les Peupliers de Villeneuve d’Ascq organise samedi 4 mars 2023 de 10h30 à 16h une journée de sensibilisation aux problèmes de santé engendrés par l’Obésité.

Initiée depuis 2020, la Journée Mondiale de l’Obésité (World Obesity Day) contribue à sensibiliser sur cette maladie, tout en mobilisant les énergies afin de changer les mentalités et lutter contre les idées reçues.

Le nombre de personnes atteintes d’obésité est en très forte progression en France. Entre 1997 et 2020, la part de la population touchée par l’obésité est passée de 8,5% à 17% soit plus de 8,5 millions de personnes désormais. Pour les Hauts-de-France, l’indicateur est encore plus dégradé que la moyenne nationale : l’obésité atteint 1 personne sur 5 et probablement autant en surpoids. Au programme : Ateliers « Dégustation » et « Quiz » avec les diététiciennes et psychologues,

Challenge « Bouge ton Corps », avec les enseignants en activité physique adaptée,

Présentation des prises en charge en Rééducation Nutritionnelle par les infirmières,

Conférence autour de l’Obésité avec le Dr Barbara Berkhout médecin nutritionniste,

Table ronde avec d’anciens patients.

