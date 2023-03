Spectacle PAR TOUS LES TEMPS / SLFF 2023 à l’Hôpital Clinique FSEF Varennes-Jarcy, 27 mars 2023, Varennes-Jarcy.

Spectacle PAR TOUS LES TEMPS / SLFF 2023 à l’Hôpital Lundi 27 mars, 14h00 Clinique FSEF Varennes-Jarcy Entrée libre

Théâtre visuel et participatif.

Certains ont une montre. D’autres ont le temps. Et vous ?

Un mégascope « lanterne magique » et son univers sonore viennent révéler un spectacle intégralement conçu à partir des textes rédigés par les patients et personnels des établissements de santé nouvellement labellisés « Culture et Santé en Île de France », lors d’ateliers d’écriture menés par Dalila Boitaud et Stephan Weitzel.

Un partenariat des acteurs de la Langue Française et de la Francophonie : Le Ministère de la Culture DGLFLF, La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, la Cité Internationale des Arts de Paris, Les Francophonies de Limoges. Avec le soutien de la DRAC Île de France.

Interprété par Yannick Laurent, Linda Massoz et Louise Roux.

Scénographie : Yvon

Clinique FSEF Varennes-Jarcy 9 Rue de la Liberation, 91480 Varennes-Jarcy Varennes-Jarcy 91480 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:30:00+02:00

