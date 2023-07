Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Barthélémy Cabry Clinique des Quatre Saisons Marseille, 14 août 2023, Marseille.

Le monde est une balle

Je travaille autours de la notion du jeu et souhaite proposer un atelier ludique en lien avec mes recherches actuelles en textile : Le monde est une balle.

Je vois l’espace-temps codifié et ritualisé du jeu comme une véritable machine à rêver de nouveaux modes d’interaction entre les uns et les autres. À la fois improvisation régulée, récit performatif et utopie éphémère, il est une manière heureuse de « faire commun ».

Ainsi, le projet consistera à concevoir et à fabriquer avec le public concerné une collection de balles et ballons à partir de tissus récupérés, de chutes et de matériaux souples divers puis d’imaginer, en fonction des réalisations, un jeu collectif ou un sport d’équipe. L’invention de ballons et d’un (ou plusieurs) jeu(x) associé(s) sera un prétexte amusant pour découvrir les bases de la couture de manière décomplexée tout en collaborant au sein d’un projet commun.

Nous partirons ensuite à la recherche d’un terrain adapté (parc, plaine ou terrain vague) afin d’organiser un match et célébrer la naissance d’un nouveau jeu !

Clinique des Quatre Saisons 165 Rte des Camoins, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T17:00:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

© Barthélémy Cabry, illustration