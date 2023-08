Journée de prévention des risques cardio-vasculaires Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Journée de prévention des risques cardio-vasculaires Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Colomiers, 27 septembre 2023, Colomiers. Journée de prévention des risques cardio-vasculaires Mercredi 27 septembre, 13h30 Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Dans le cadre de son Contrat local de la santé, la Ville de Colomiers s’associe à l’équipe soignante de la Clinique des Pyrénées pour proposer un après-midi intergénérationnel, au cours duquel plusieurs thèmes seront abordés pour prévenir les risques cardio-vasculaires (santé, sport, alimentation, prévention, information). Participeront à cet évènement : Le Guichet atouts séniors

La Maiosn citoyenne des Ramassiers

Les enfants du Centre de loisirs du Cabirol

Les patients de la clinique et leurs familles

Le service des sports

L’École du Goût

Le Lab Culinaire Horaires 13h30-17h Détails sur le lieu: Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Clinique des Pyrénées, 10 chemin de Cournaudis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T13:30:00+02:00 – 2023-09-27T17:00:00+02:00

