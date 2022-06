Clin d’oeil Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne Festival Clin d’OEil à Reims ! Ce festival vous présente en un clin d’œil pendant 4 jours, une pluridisciplinarité des arts en langue des signes. Théâtre, compétition de cinéma, arts de rue, concerts chaque soir, expositions artistiques et pros, conférences, ateliers jeunes… Avec un invité de marque par sa célébrité depuis quelques mois : TROY KOTSUR, ayant reçu l’OSCAR pour le meilleur second rôle dans le film CODA. Il sera présent à Reims pour ces 4 jours de festival a présenter un témoignage de son parcours et son expérience du film. communication@clin-doeil.eu http://www.clin-doeil.eu/ Parking Stade Auguste Delaune 44 Chaussée Bocquaine Reims

