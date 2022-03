Clin d’œil avant le printemps Brassy, 5 mars 2022, Brassy.

Clin d’œil avant le printemps Brassy

2022-03-05 – 2022-03-05

Brassy Nièvre Brassy

Histoires contées et cirque – Clin d’œil

16h : Conte tout public par Jean Luc Debard ;

18h30 : Cirque-humour par Monsieur et Madame ;

Gratuit jusqu’à 10 ans. Entracte et buvette entre les 2 spectacles et présentation des évènements de l’année.

Brassy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par