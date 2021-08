Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Clin d’oeil au Corso fleuri : expositions Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Clin d’oeil au Corso fleuri : expositions Sélestat, 7 août 2021, Sélestat. Clin d’oeil au Corso fleuri : expositions 2021-08-07 14:00:00 – 2021-08-07 18:00:00

Sélestat Bas-Rhin Le Corso fleuri est reporté mais des animations viennent remplacer ce rendez-vous festif dont 3 expositions : 4 chars "sans fleurs", l'occasion de découvrir une autre facette des chars et de mettre en valeur le savoir-faire des services techniques de la Ville qui les fabriquent chaque année – tracteurs anciens par les Vieux Tracteurs du Centre-Alsace et voitures anciennes par le 2CV Club Centre-Alsace.

