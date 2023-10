Climbing Mulhouse Center / Pose de la plaque pour le label « Architecture Contemporaine Remarquable » Climbing Mulhouse center Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Le Climbing Mulhouse center, plus haut mur d'escalade de la région installé dans la friche industrielle DMC, vient de se voir attribuer le nouveau label Architecture contemporaine remarquable.

Cette oeuvre est due à l’agence d’architecture Format urbain.

La cérémonie de pose de la plaque aura lieu en présence de l'architecte Pierre Lynde, du président de Citivia, du maire de Mulhouse et du vice-président de la M2A. Climbing Mulhouse center 21 Rue des Brodeuses, 68200 Mulhouse

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

Samedi 14 octobre, 17h00
latitude longitude 47.750323;7.31533

