Exposition de l’artiste Dominique Starck 1 route de Bitche, 25 juin 2023, Climbach.

De l’infiniment petit aux toiles de grands formats, Dominique Starck nous invite à la contemplation d’un monde en perpétuels mouvements..

2023-06-25 à ; fin : 2023-07-25 19:00:00. 0 EUR.

1 route de Bitche

Climbach 67510 Bas-Rhin Grand Est



From the infinitely small to the large-scale paintings, Dominique Starck invites us to contemplate a world in perpetual motion.

Desde lo infinitamente pequeño hasta las pinturas a gran escala, Dominique Starck nos invita a contemplar un mundo en perpetuo movimiento.

Vom unendlich Kleinen bis zu großformatigen Gemälden lädt uns Dominique Starck zur Betrachtung einer Welt ein, die sich ständig in Bewegung befindet.

