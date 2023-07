L’ESTIVAL: les Rakoons Climb Up Bouc-Bel-Air Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône L’ESTIVAL: les Rakoons Climb Up Bouc-Bel-Air, 20 juillet 2023, Bouc-Bel-Air. L’ESTIVAL: les Rakoons Jeudi 20 juillet, 21h00 Climb Up Le 20 juillet, c’est l’estival à Bouc-Bel-Air.

⛱Venez profiter de notre terrasse autour d’un bon burger de nos amis Orignal’s Truck et d’une boisson fraiche après votre séance d’escalade à la salle !

Pour fêter l’été, nous avons invité les Rakoons à venir jouer sur notre terrasse : avant de partir en vacances, venez nous rendre visite une dernière fois et esquisser quelques pas de danse !

Début du concert à 21h !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Climb Up Avenue des Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T21:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:00:00+02:00

2023-07-20T21:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Climb Up Adresse Avenue des Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air Ville Bouc-Bel-Air Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Climb Up Bouc-Bel-Air

Climb Up Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouc-bel-air/