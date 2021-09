Les Eyzies Les Eyzies Dordogne, Les Eyzies Climax : Spectacle burlesque musical Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Climax : Spectacle burlesque musical Les Eyzies, 23 septembre 2021, Les Eyzies. Climax : Spectacle burlesque musical 2021-09-23 – 2021-09-23

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies À l’occasion de la semaine du Développement Durable, la compagnie Zygomatic présente Climax, spectacle burlesque musical. Tout public

Réservation obligatoire par téléphone

Le pass sanitaire sera demandé et le port du masque reste obligatoire. À l’occasion de la semaine du Développement Durable, la compagnie Zygomatic présente Climax, spectacle burlesque musical. Tout public

Réservation obligatoire par téléphone

Le pass sanitaire sera demandé et le port du masque reste obligatoire. +33 5 53 51 70 70 À l’occasion de la semaine du Développement Durable, la compagnie Zygomatic présente Climax, spectacle burlesque musical. Tout public

Réservation obligatoire par téléphone

Le pass sanitaire sera demandé et le port du masque reste obligatoire. ©Cie Zygomatic dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Ville Les Eyzies lieuville 44.93618#1.01709