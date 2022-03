Climax: Spectacle Burlesque Musical Bressuire, 20 mai 2022, Bressuire.

Climax: Spectacle Burlesque Musical Théâtre Rue Jules Ferry Bressuire

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 Théâtre Rue Jules Ferry

Bressuire Deux-Sèvres

EUR 12 CLIMAX : le rire utilisé comme arme de réflexion massive.

La Compagnie Zygomatic vient chatouiller notre conscience face à l’urgence climatique. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les quatre comédiens tantôt danseurs, chanteurs, et mimes nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant et transmission de véritables enjeux scientifiques…

A partir de 8 ans.

+33 6 46 61 04 39

non-communiqué

Théâtre Rue Jules Ferry Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-23 par